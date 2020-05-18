شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 764 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 مايو، مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع كبير بقيمة 4 جنيها للجرام في سوق الصاغة بمصر، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً بصورة هى الأعلي منذ أبريل عام 2012، جراء تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين، بعد أن لوح بإمكانية فرض عقوبات جديدة أو قطع العلاقة مع بكين والذى تعتبر ثاني أقوي اقتصاد في العالم وهو ما أحدث حالة من القلق والتوتر بالأسواق.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن السعر الجديد لعيار 21 والذى يسجل 764 جنيها للجرام هو الأعلي في مصر، مشيراً إلى أن سعر أوقية الذهب ارتفع 22 دولار لتبلع 1765 دولار.





أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 : 654.85 جنيه للجرام.

عيار 21 : 764 جنيها للجرام.

عيار 24 : 873.15 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب : 6112 جنيها .

السعر العالمي : 1765 دولار.

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وارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين، ووصعدنيكي 0.30 % إلى 20097.62 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 % إلى 1457.78 نقطة، وفق وكالة رويترز.

واستبعد روبرت تشوت رئيس مكتب الميزانية البريطاني أمس الأحد أن ينتعش اقتصاد بريطانيا سريعا بعد توقف الأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا الذي ربما محا أكثر من 30% من الناتج الشهر الماضي.

وأضاف تشوت الذي يصدر مكتبه التوقعات الخاصة بالميزانية أن التراجع بلغ مداه في أبريل مع تحرك الحكومة لتخفيف قيود الإغلاق الشامل بشكل تدريجي.

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ”نعلم أن الاقتصاد، في أسوأ حالاته على الأرجح الشهر الماضي، ربما انكمش بمقدار الثلث أو نحو ذلك عما يكون عليه عادة، من حيث إنتاج السلع والخدمات وإنفاق الناس، وفق وكالة رويترز





وفيما يلي أبرز أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميا ومحليا

- حديث الرئيس الأمريكى عن احتمالية قطع العلاقة مع الصين بسبب فيروس كورونا.

- تلميحات ترامب بإلغاء اتفاق التجارة مع بكين يشعل الأسواق.

- إقبال كبير للمستثمرين على الذهب بصفته الملاذ الآمن.

- توقعات بوصول الأوقية 2000 دولار حال استمرار التصعيد الأمريكى الصينى.

- سيتى بانك يتوقع استمرار صعود الذهب خلال 2020 و2021.

- الذهب يسجل مكاسب تتجاوز 1.5% لترتفع أوقية الذهب لـ1750 دولارا.