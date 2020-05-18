شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود جماعي للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% رابحاً 34.160 ليصل إلى مستوى 4819.93 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحاً 36.850 نقطة ليصل إلى مستوى 5182.10 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% رابحاً 22.060 نقطة ليصل إلى مستوى 4101.98 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.81%، رابحاً 32.140 نقطة ليصل إلى مستوى 3993 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 30.6 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون دينار كويتى عبر 1730 صفقة، وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.24%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاعى الصناعة والاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%.

وجاء سهم شركة السكب الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.82%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5.95%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.31%، فيما تصدر سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 4.91%، ثم شركة جياد القابضة بنسبة 4.35%.





وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019: شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الإثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

ثالثاً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

رابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

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شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاتثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.





خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020: شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.





سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات: شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.





سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:شركة مجموعة عربي القابضة.