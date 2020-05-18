شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع مع صعود النفط فى ظل عودة النشاط الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بعد أن شهدت أسوأ أسبوع في شهرين في حين يأمل مستثمرون في أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا مع تخفيف الكثير من الدول إجراءات الإغلاق بسبب كورونا. وارتفعت أسهم شركات النفط الكبرى توتال وبي.بي ورويال داتش شل نحو أربعة بالمئة وقادت مكاسب السوق مع ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار مدعومة بتخفيضات إنتاج ومؤشرات على تعافي الطلب شيئا فشيئا. كما دعم سهم توتال أنباء إلغاء الشركة خطط شراء أصول أوكسيدنتال بتروليوم في غانا والموافقة على شراء أصول من شركة طاقة برتغالية. Advertisements وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.8 بالمئة. واستعدت المحال التجارية والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر في إيطاليا لمعاودة فتح أبوابها اليوم الاثنين في حين خففت مراكز أخرى للتفشي مثل نيويورك وإسبانيا تدريجيا القيود التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى تراجع شديد.

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