شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصرف الإنماء: رفعنا المخصصات بـ360 مليون ريال لتغطية كامل القروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس إن تراجع أرباح مصرف الإنماء خلال الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى زيادة مخصصات الائتمان بنحو 360 مليون ريال، مشيرا إلى أن إجمالي المخصصات تجاوز 3.1 مليار ريال.

وأضاف أن المخصصات التي اتخذها المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري، تغطي كامل القروض الحالية حتى نهاية استحقاقها، بحسب العربية.

وأوضح أن المعيار المحاسبي رقم 9 يتحدث بشكل دقيق عن المخصصات. ونقدر الخسائر المحتملة حتى تاريخ الاستحقاق، مشيرا إلى أن المصرف قيم كامل محافظه المالية وتم بناء كامل المخصصات، لكامل فترة التمويل، مؤكدا في الوقت ذاته أن مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" لم توجه البنوك بشأن زيادة المخصصات.

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وأشار إلى أنه متفائل بأداء المصرف خلال الربع الثاني، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التي جرى اتخاذها لتعزيز القطاع المالي سواء من الدولة أو من مؤسسة النقد السعودي والتي أعلنت عن برنامج واضح بقيمة 50 مليار ريال لتعزيز الوضع الاقتصادي.

وانخفضت أرباح مصرف الإنماء في الربع الأول 2020، إلى 370 مليون ريال، مقابل 638 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بتراجع 42%.

وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات لمصرف الإنماء في الربع الأول 2020، نحو 1.1 مليار ريال، مقابل 976 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 14.8%.

وقال مصرف الإنماء إنه على الرغم من ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 15%، انخفض صافي الدخل للربع نتيجة ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 48% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وخسائر إعادة تقييم الاستثمارات.