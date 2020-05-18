شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية حلواني إخوان تقر توزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة حلواني إخوان على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2019م بواقع ريال واحد للسهم وبنسبة 10% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن اجمالي قيمة التوزيعات قدره 31.4 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت أنه سيتم صرف الأرباح في يوم 07 يونيو 2020 من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال البنك السعودي الفرنسي.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 43.3 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 49.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 83.9 مليون ريال خلال العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى زيادة خصومات المبيعات للشركة في السعودية والشركة التابعة في مصر وذلك للحفاظ على الحصة السوقية للشركة في ظل المنافسة وتأثير تطبيق المعيار رقم 15.