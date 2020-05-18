شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي توافق على خفض رأسمال أسيج للتأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" تخفيض رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 141 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسيتم خفض عدد أسهم الشركة من 20 مليون سهم إلى 14.1 مليون سهم.

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وسوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وشددت الهيئة على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكانت الشركة أعلنت في 26 أبريل الماضي عن تقدمها بملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.