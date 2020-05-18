شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: الحظر يدفع نصف الشركات الكويتية للخروج من الدورة الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف استطلاع رأي، تأثر 56% من الشركات المحلية في الكويت بسبب تداعيات تفشي فيروس "كوفيد-19"، مما دفعها للخروج من الدورة الاقتصادية.

وحسب استطلاع أجرته شركة "Bensirri Public Relations" وحصلت عليه "أخبار اليوم"، فإن هذه الشركات غير قادرة على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين إضافيين جرّاء تعطيل الأعمال وفرض الحظر الجزئي في كل أرجاء البلاد منذ 22 مارس 2020.

وبيّن الاستطلاع الذي شمل ردود 498 من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات كويتية بأن تغطية التكاليف الثابتة تعد أهم تحد يواجه الشركات التي يمثلونها حيث طالبت 56% من الشركات بتسهيلات في تسديد الإيجار بينما قام 21% بفرض إجازة بدون راتب للموظفين مما يخالف قانون العمل وهي إجراءات أجبرت الشركات على اتخاذها في غياب القرارات الاقتصادية المحفزة.

وبدورها قالت مريم أنور العيسى، مسؤول اتصال في شركة "Bensirri Public Relations": "منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، قام 45% من أصحاب الأعمال بتعليق نشاطاتهم إلا أن الأزمة في بدايتها وعدم القدرة على تغطية التكاليف الثابتة له أثر مضاعف على الاقتصاد".

Advertisements

وذكرت العيسى، أن الأزمة مدخل لتسريح العمالة وإغلاق النشاط وإعلان الإفلاس دون غطاء قانوني ما سيخلق جدلاً قانونياً وتصبح الأزمة على القطاع الخاص أزمتين الأولى كوفيد-19 والثانية قضائية في المحاكم.

وبالإشارة إلى التحفيزات المناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصدر معالجة التكاليف الثابتة القائمة، أشار الاستطلاع إلى أن 60% من أصحاب الأعمال والتنفيذيين المشاركين حددوا أولوية الدعوم التي يجب أن تكون الإعفاء من الإيجار بموجب قانون أو مرسوم، تلتها في المرتبة الثانية طلب 53% منهم منحة مالية مباشرة لتغطية التكاليف التشغيلية لمدة 6 أشهر.

وعن إعلان البنك المركزي السماح للبنوك بتقديم قروض ميسرة للشركات المتضررة، أوضح الاستطلاع أن 81% من أصحاب الأعمال لا يرون أن السياسات الحكومية تنفعهم لا سيما بعد إعلان الحظر الكلي الأمر الذي صعّب عليهم الوصول للمصارف والحصول على التمويل.

يذكر بأن الاستطلاع تم إعداده عبر الإنترنت في الفترة من 24 وحتى 28 أبريل 2020 في ظل الحظر الجزئي وقبل إعلان تطبيق الحظر الكلي في 11 مايو الحالي.

وشمل الاستطلاع دراسة وتحليل قاعدة بيانات تضم 498 شركة كويتية جميعها حققت أرباحاً في 2019 حيث استبعاد الشركات التي حققت خسائر حفاظاً على مصداقية التحليل من التأويل