شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البنك الأهلي التجاري ترتفع 2% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع صافي ربح البنك الأهلي التجاري، إلى 2.83 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.78 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2019، بارتفاع 2.1%.

وبحسب بيان البنك للسوق السعودي، فإن ارتفاع صافي الربح يرجع إلى زيادة صافي الدخل بنسبة 2.1% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات، وانخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

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ومن أسباب ارتفاع الأرباح ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.2% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الاستثمارات، ودخل من رسوم خدمات مصرفية، ودخل تحويل عملات أجنبية، وفي المقابل ارتفعت مصاريف العمليات الأخرى.

وتراجع صافي ربح البنك 16.4% مقارنة بنحو 3.39 مليار ريال صافي ربح الربع الرابع من 2019، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.1%، نتيجة لانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 11.4 مليار ريال، بالعام 2019، مقابل 9.6 مليار ريال خلال العام 2018.