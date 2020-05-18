شكرا لقرائتكم خبر عن قرض بـ10 ملايين دينار من "أجيليتي" لـ "معادن" الكويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حصلت شركة المعادن والصناعات التحويلية، على تسهيلات ائتمانية من شركة أجيليتي إنترناشيونال للاستثمار بقيمة 10 ملايين دينار كويتي.

وذكرت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن العقد القابل للتحويل إلى أسهم (القرض) بين الشركة وشركة أجيليتي للاستثمار (المُقرض)، من أجل تمويل أعمال الشركة الحالية والمشاريع المستقبلية.

وقالت الشركة إن الفائدة المُحتسبة على القرض الفائدة المُعلنة من بنك الكويت المركزي مُضافاً إليها 4% سنوياً، ويستحق القرض بعد مُضي 5 سنوات، من تاريخ العقد مع منح القرض حق تحويل قيمة أصل القرض إلى أسهم عادية في رأس مال "معادن" بعد موافقة الجهات الرقابية.

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وأفادت بأن التسهيلات المُشار إليها لا يوجد لها أثر مالي حالياً على المركز المالي للشركة.

يشار إلى أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية أعلنت في وقت سابق عن قيام شركتها التابعة "ترايستار" بتوقيع عقد لمدة 4 سنوات مع شركة BP البريطانية، بقيمة 24 مليون دولار.

وأما عن استثمارات الشركة الحالية، فقد كشف طارق سلطان الرئيس التنفيذي لـ"أجيليتي للمخازن العمومية" في وقت سابق عـن أن حجم استثمارات الشركة تفوق حاجز 1.5 مليار دولار في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها إنشاء مجمع لوجستي بمدينة الرياض بالسعودية.