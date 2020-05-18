شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد تصنيف "إعادة التأمين" الكويتية مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وكالة إيه إم بست لخدمات التصنيف الائتماني، تصنيفها لشركة إعادة التأمين الكويتية عند "- A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن التصنيف يدل على قوة الملاءة المالية للشركة، وتنوع أنشطتها، وقدرتها على تلبية الالتزامات المالية تجاه عقود التأمين التي تساهم بتغطيتها وأية إصدارات أخرى.

وذكرت الوكالة أن التصنيف يعكس أيضاً فعالية إدارة المخاطر وحُسن اختيار الأخطار مما يساهم في تحسين الربحية طويلة الأجل.

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وأشارت إلى أن استقرار النظرة المستقبلية للتصنيف يدل على غياب أي مؤثرات سلبية قد تضعف مستوى تصنيف الشركة مستقبلاً، حيث إن للشركة سجلاً تاريخياً مستقراً من حيث مستوى الأداء التشغيلي.

وارتفعت أرباح الشركة عام 2019 بنسبة 40.2% إلى 4.7 مليون دينار، مقابل 3.37 مليون دينار في عام 2018.

ويبلغ رأس مال الشركة 18.89 مليون دينار، موزعاً على 188 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.