شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالمسار الصاعد– تحليل -18-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أثبت سعر النحاس من خلال الإغلاقات الإيجابية المتكررة فوق دعم القناة الهابطة والممتد نحو 2.2770 عن استعداده لتشكيل المزيد من التداولات التصحيحية الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
بمجرد تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي, فإن ذلك سيزيد من فرص اندفاعه نحو 2.4530 والذي يشكل مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي, وبتجاوز هذا الحاجز قد تمتد التداولات خلال الفترة القادمة نحو 2.6200 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للمسار التصحيحي الصاعد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3000 و 2.4530
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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