شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يخرج عن صمته بموجه صاعدة– تحليل - 18-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن سعر البلاتين من التحرر من التذبذب الجانبي بتشكيله لموجه صاعدة متجاوزا بذلك مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 780.00 لنلاحظ تسجيله لبعض الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 821.50. نتوقع باستمرار ثبات السعر فوق المقاومة المخترقة وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي, البدء بتشكيل تداولات إيجابية قوية ليتجاوز بذلك مستوى 830.00 ولننتظر ملامسته للهدف الإيجابي المستقر عند 880.00 خلال الفترة القريبة. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 780.00 و 830.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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