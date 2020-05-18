الباوند مقابل الين يقترب من الهدف-تحليل - 18-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة زحف سلبي واضح ليعزز بذلك الاستمرارية السلبية المقترحة سابقا ولنلاحظ اقترابه من الهدف المستقر عند 129.05, حاليا وبتشكيل مستوى 130.65 لحاجز إضافي, نتوقع محاولة استئناف السعر للهجوم السلبي ليحاول بذلك الوصول نحو 128.10 ومن ثم لننتظر انجذابه نحو 126.50 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للتداولات القريبة والمتوسطة.
نلاحظ من الرسم المرفق وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, ليزيد بدوره من فرص تجميع السعر للعزم السلبي وليعزز المسار الهابط لحين الوصول نحو المحطات المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.65 و 128.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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