شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال محصورا- تحليل - 18-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب خلال الفترة الأخيرة ضمن النطاق الجانبي والناتج عن تشكيل مستوى 115.20 للدعم الحالي بينما تتمركز المقاومة الأولية عند 116.20, بالرغم من تمركز السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الهابطة, إلا أننا نؤكد على أهمية انتظار تجاوزه لإحدى هذه المحاور لنتمكن من تحديد الاتجاه المتوقع للفترة القريبة والمتوسطة.

نكرر التنويه إلى أن اختراق السعر لمستوى 116.65 فإن ذلك سيمكنه من الضغط على مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 117.80, بينما كسره للدعم الحالي سيجبره على تكبد خسائر إضافية قد تبدأ من 114.20 و 113.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 116.65 و 115.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: نستمر بالحيادية