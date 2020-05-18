شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يبدأ بالارتفاع– تحليل – 18-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الصاعد باستقراره المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة ولنلاحظ تشكيله مؤخرا لاندفاع صاعد قوي مسجلا بذلك مستوى 0.8955, نتوقع استئناف السعر حاليا للهجوم الصاعد نظرا لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء, ولننتظر ملامسته أولا لمستوى 0.9035 وصولا نحو 0.9326 خلال الفترة القادمة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8835 و 0.9035

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد