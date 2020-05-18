اليورو مقابل الباوند يبدأ بالارتفاع– تحليل – 18-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الصاعد باستقراره المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة ولنلاحظ تشكيله مؤخرا لاندفاع صاعد قوي مسجلا بذلك مستوى 0.8955, نتوقع استئناف السعر حاليا للهجوم الصاعد نظرا لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء, ولننتظر ملامسته أولا لمستوى 0.9035 وصولا نحو 0.9326 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8835 و 0.9035
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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