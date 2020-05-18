شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار أمام الين عقب حديث باول وتأكد سقوط الاقتصاد الياباني في الركود التقني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والمقابلة التي أجرها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي أس" وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الامريكي وبعض الاقتصاديات العالمية الأخرى تدريجياً وعودة الحياة لطبيعتها عقب جهود احتواء تفشي فيروس كورونا.

في تمام الساعة 06:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 107.20 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.15 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.28، بينما حقق الأدنى له عند 107.04، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 107.06.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.9% مقابل 1.8% في للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.2% في للربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.7%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 4.2% مقابل 0.7% في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشار لاتساع التراجع إلى 3.6%.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا تحذير محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في برنامج "60 دقيقة" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى ما بين 20% و30% "بسهولة" خلال الربع الفصي الجاري مع تفشي وباء فيروس كورونا، ومضيفاً أنه يتوقع أن "يتعافى الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام"، طالما تجنبت أمريكا "الموجة الثانية من الفيروس".

ونوه باول أنه "من المهم جداً تجنب ذلك. لكونه سيكون مدمراً للاقتصاد وأيضا لثقة الجمهور"، موضحاً أنه "بافتراض عدم وجود موجه ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني"، مضيفاً أنه "لكي يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، يتعين الانتظار لوصول لقاح"، كما دعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع أفادته بأن معدلات البطالة قد تبلغ ذروتها عند 25%.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 35 مقابل 30 في نيسان/أبريل الماضي، ونود الإشارة، لكون الديمقراطيين مرروا الجمعة الماضية في مجلس النواب تحفيز بقيمة 3$ تريليون، إلا أنه من غير المتوقع أن تجتاز التحفيز مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.53 مليون ولقي 307,537 شخص مصرعهم في 216 دولة.