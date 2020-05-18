شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع عقب حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي مع التطلع لكشف البنك المركزي الألماني عن تقريره الشهري وفي أعقاب المقابلة التي أحرها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي أس" وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.0821، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0823 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0803، بينما حقق الأعلى له عند 1.0827، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.0820.

هذا وقد تابعنا منذ قليل تحذير محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في برنامج "60 دقيقة" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى ما بين 20% و30% "بسهولة" خلال الربع الفصي الجاري مع تفشي وباء فيروس كورونا، ومضيفاً أنه يتوقع أن "يتعافى الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام"، طالما تجنبت أمريكا "الموجة الثانية من الفيروس".

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ونوه باول أنه "من المهم جداً تجنب ذلك. لكونه سيكون مدمراً للاقتصاد وأيضا لثقة الجمهور"، موضحاً أنه "بافتراض عدم وجود موجه ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني"، مضيفاً أنه "لكي يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، يتعين الانتظار لوصول لقاح"، كما دعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع أفادته بأن معدلات البطالة قد تبلغ ذروتها عند 25%.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 35 مقابل 30 في نيسان/أبريل الماضي، ونود الإشارة، لكون الديمقراطيين مرروا الجمعة الماضية في مجلس النواب تحفيز بقيمة 3$ تريليون، إلا أنه من غير المتوقع أن تجتاز التحفيز مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.53 مليون ولقي 307,537 شخص مصرعهم في 216 دولة.