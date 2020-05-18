شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لخام نيمكس للأعلى لها في شهرين وخام برنت للأعلى لها في ستة أسابيع مع تراجع مؤشر الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع خام نيمكس للأعلى له منذ 16 من آذار/مارس وخام برنت للأعلى له منذ التاسع من نيسان/أبريل وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ووسط تسعير الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وبعض اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي وعودة الحياة لطبيعتها.

وفي تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 4.17% لتتداول عند مستويات 30.76$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 29.53$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 29.43$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 2.53% لتتداول عند 33.61$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 32.78$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 32.50$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% مقارنة بالافتتاحية عند 100.41، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 100.40.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 35 مقابل 30 في نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، فقد مرر الديمقراطيين الجمعة الماضية في مجلس النواب تحفيز بقيمة 3$ تريليون، إلا أنه من غير المتوقع أن تجتاز التحفيز مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.53 مليون ولقي 307,537 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 34 منصة لإجمالي 258 منصة، لتعكس تاسع تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 430 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بنحو الثلثين في نحو شهرين.