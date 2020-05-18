شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي للأعلى لها في شهر مع تراجع مؤشر الدولار عقب حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 14 من نيسان/أبريل، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2012 والذي كان يعد الأعلى لها منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب المقابلة التي أحرها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي أس" وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 0.73% لتتداول عند 1,770.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,757.50$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,756.30$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 100.35 مقارنة بالافتتاحية عند 100.41.

هذا وقد تابعنا منذ قليل تحذير محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في برنامج "60 دقيقة" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى ما بين 20% و30% "بسهولة" خلال الربع الفصي الجاري مع تفشي وباء فيروس كورونا، ومضيفاً أنه يتوقع أن "يتعافى الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام"، طالما تجنبت أمريكا "الموجة الثانية من الفيروس".

Advertisements

ونوه باول أنه "من المهم جداً تجنب ذلك. لكونه سيكون مدمراً للاقتصاد وأيضا لثقة الجمهور"، موضحاً أنه "بافتراض عدم وجود موجه ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني"، مضيفاً أنه "لكي يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، يتعين الانتظار لوصول لقاح"، كما دعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع أفادته بأن معدلات البطالة قد تبلغ ذروتها عند 25%.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 35 مقابل 30 في نيسان/أبريل الماضي، ونود الإشارة، لكون الديمقراطيين مرروا الجمعة الماضية في مجلس النواب تحفيز بقيمة 3$ تريليون، إلا أنه من غير المتوقع أن تجتاز التحفيز مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.53 مليون ولقي 307,537 شخص مصرعهم في 216 دولة.