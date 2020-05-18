شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ يتحدى كورونا.. أعمال تطوير "مينا هاوس وشبرد" مستمرة رغم الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن أعمال تطوير فندق شبرد ما تزال مستمرة بالرغم من أزمة فيروس كورونا، حيث أن هناك لجنة مشكلة برئاسة عادل والى العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق لمتابعة التطوير مع المستثمرين.خاصة أن ضخ الاستثمارات فيه كان قبيل أزمة كورونا الحالية، حيث تم طرح الفندق لتمويل التطوير وإدارة الفندق على مجموعة من الشركات والمستثمرين وتم المفاضلة بين العروض المقدمة بين الشركات والمستثمرين والتفاوض حتى تمت الترسية على مجموع الشريف للمقاولات.

اضافت ميرفت حطبة لـ" الخليج 365" أن كافة الأعمال تسير وفق ما هو مخطط لها، وبمقتضى هذا العقد ستقوم مجموعة الشريف القابضة بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير ألفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقاً للمتعارف عليه دولياً فى غضون 42 شهر شاملة الحصول على الرخص والموافقات الخاصة بالتطوير، وتبلغ التكلفة الإستثمارية للتطوير 1، 4 مليار جنيه.

هذا وقامت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " إيجوث " بعد غلق الفندق عام 2013 بالانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والتى تمثلت فى أعمال المعالجات والتدعيم الانشائى لكافة العناصر الإنشائية بمبنى الفندق، ووتم الانتهاء من هذه المرحلة فى ديسمبر 2018 بتكلفة بلغت 198 مليون جنيها تقريبا.

وتبلغ مساحه الأرض المقام عليها ألفندق 3198 متر تقريباً.

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وتحددت مدة التعاقد 35عاماً يحصل المستثمر على نسبة 69% من صافى ربح التشغيل لمدة عشرة سنوات ثم يحصل على نسبة 60% حتى نهاية التعاقد وسوف يتم منح الشركه ايجوث مبلغ مليون دولار كمنحة توقيع تعاقد، وجارى الإتفاق على التسوية الودية للتخارج مع شركة روكوفورتى للبدء فى الطرح على شركات الإدارة العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل الفندق.

وحول أعمال تطوير قصر مينا هاوس، أشارت ميرفت حطبة أن الأعمال تسير على ما يرام من خلال الاتفاق الذى تم مسبقا مع البنك الاهلى لتمويل 75% من تكاليف التطوير والتى تتكلف نحو 580 مليون جنيه وبفترة تمويل قدرها 7 سنوات.

وأشارت أن أزمة كورونا لم تؤثر أيضا على أعمال تطوير فندق دهب بجنوب سيناء والذى يجرى تطويره حاليًا بتكلفة نحو 220 مليون جنيه، لافتة أن عمليات التطوير ما تزال جارية وفق الجدول الموضوع إلا أنه تم تأجيل الافتتاح إلى أوائل عام 2021.