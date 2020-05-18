شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف الرئيسي الأول – تحليل - 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1747.43 ويجري محاولات لاختراقه الآن، مما يدعم فرص استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى الأطول، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يمتد إلى 1785.00. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط الثبات فوق 1717.00 كعامل حماية أول للسيناريو الإيجابي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1730.00 والمقاومة 1785.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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