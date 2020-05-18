الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 18-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب حول مستوى 0.9730 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، ويحتاج السعر لتجاوز حاجز 0.9700 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا السلبي المنتظر عند 0.9626.

 

نذكر بأن اختراق 0.9730 سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع والتوجه نحو مستويات 0.9800 ثم 0.9900 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9650 والمقاومة 0.9770

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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