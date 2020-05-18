شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على عزم إيجابي – تحليل - 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لاختبار الدعم المحوري 0.6407 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه عند 0.6550 وتمتد إلى 0.6685 بعد تجاوز المستوى السابق.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية بشرط أن يحافظ السعر على تماسكه فوق 0.6407.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6380 والمقاومة 0.6500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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