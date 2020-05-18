شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بإيجابية قوية – تحليل - 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات الأسبوع باندفاع صاعد ليخترق حاجز 33.00 دولار، ليقدّم إشارات على أن الطريق مفتوح أمام مواصلة الارتفاع والتوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 36.00، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 32.20 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.20 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد