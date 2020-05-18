النفط يجتاز الحاجز النفسي – تحليل - 18-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بارتفاع جديد ليتخطى حاجز 30.00 دولار وينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 30.60، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى السابق يعتبر مفتاح الاندفاع نحو 36.50 كهدف رئيسي تالي.
وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 28.60 سيضغط على السعر لاختبار دعم القناة الصاعدة عند 27.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.60 والمقاومة 33.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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