شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الثاني – تحليل - 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من تحقيق هدفنا الثاني المنتظر عند 16.52 واخترقه ليغلق تداولات الأسبوع الماضي فوقه، مما يشكّل حافز إيجابي يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن محطتنا التالية تتواجد عند 17.11.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والتي تنتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 16.52 والأهم فوق 16.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.50 والمقاومة 17.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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