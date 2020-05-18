شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الارتفاع – تحليل - 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بعد اختبار مستوى 1.4015 في الجلسات الماضية، ليستأنف السعر مساره الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو محطتنا التالية عند 1.4264.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.4015.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4015 والمقاومة 1.4180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد