شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر الاختراق – تحليل - 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الين بالتذبذب بين أطراف النطاق الجانبي التي تتمثل بالدعم 106.44 والمقاومة 107.68، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا بسيطرة النطاق الجانبي على التداولات اللحظية إلى أن ينجح السعر باختراق أحدين هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.
نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 105.19 بشكل مباشر، بينما اختراق المقاومة سيمكّن السعر من بدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مستوى 109.22 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.30 والمقاومة 108.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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