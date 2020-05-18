شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف – تحليل - 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.2093، ويبدأ اليوم بانخفاض إضافي ليتحرك دون هذا المستوى، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى 1.1832 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بالتماسك دون 1.2093 قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 1.2304 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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