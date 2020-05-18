شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستمر بالتذبذب – تحليل - 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب بين مفاتيح الاتجاه التي تتمثل بالدعم الذي يرتفع الآن إلى 1.0805 والمقاومة 1.0840، وبالتالي، لا تغيير على موقفنا الحيادي إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف مناطق 1.0700 ثم 1.0640 كمحطات رئيسية تالية، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 1.0966 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير