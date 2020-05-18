شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع إيجابية مع التفاؤل حيال فتح الاقتصاديات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مع تفاؤل حيال فتح الاقتصاديات العالمية وفي أعقاب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم والتي أكدت على سقوط الاقتصاد الياباني في دائرة الركود الاقتصادي التقني مع انكماش الاقتصاد الياباني للربع الثاني على التوالي خلال الربع الأول، بينما أوضحت القراءة تقلص الانكماش بصورة فاقت التوقعات.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.9% مقابل 1.8% في للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.2% في للربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.7%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل تحذير محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المقابلة التي أجرها مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي أس" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر عام 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى 30% "بسهولة" في ظلال تفشي وباء فيروس كورونا، مضيفاً أن قد لا يحدث انتعاش كامل حتى يتم العثور على لقاح للفيروس التاجي.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.53 مليون ولقي 307,537 شخص مصرعهم في 216 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.43% ليربح 6.29 نقطة ويصل إلى المستوى 1,460.06، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.70% ليربح هو الأخر 140.32 نقطة ويصل إلى المستوى 20,177.79.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.65% ليربح 17.37 نقطة ويصل إلى المستوى 3,938.36، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.61% ليربح هو الأخر 17.37 نقطة ويصل إلى المستوى 2,885.83.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ بنسبة 0.46% ليربح 110.19 نقطة ويصل إلى المستوى 23,907.66، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.75% ليربح هو الأخر 14.51 نقطة ويصل إلى المستوى 1,941.79.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.68% ليربح 73.07 نقطة ويصل إلى المستوى 10,803.75، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.18% ليربح هو الأخر 64.00 نقطة ويصل إلى المستوى 5,468.80.