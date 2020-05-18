شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي عقب تحذير باول من استمرار الانكماش الاقتصادي لأواخر 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي في مطلع هذا الأسبوع وفي أعقاب المقابلة التي أحرها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي أس" وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 0.6446 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6426، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6453، بينما حقق الأدنى له عند 0.6412، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6413.

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هذا وقد تابعنا منذ قليل تحذير محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في برنامج "60 دقيقة" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى نهاية 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي للاقتصاد بلاده قد يصل إلى 30% "بسهولة" في ظلال تفشي وباء فيروس كورونا، مضيفاً أن قد لا يحدث انتعاش كامل حتى يتم العثور على لقاح للفيروس التاجي.

ودعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع تطرقه لكون معدلات البطالة في بلاده قد تبلغ ذروتها عند 25%، وتأكيده على أن "الأشخاص الأقل دخلاً" ولا سيما النساء يتضررون بشدة من جراء التراجع الاقتصادي، ويذكر أن الديمقراطيين مرروا الجمعة الماضية في مجلس النواب تحفيز بقيمة 3$ تريليون، إلا أنه من غير المتوقع أن تجتاز التحفيز مجلس الشيوخ ذو الأغلبية من الجمهوريين.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.53 مليون ولقي 307,537 شخص مصرعهم في 216 دولة.