شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.9% مقابل 1.8% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي والتي عدلت من انكماش 1.6%، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.1%.

أما عن القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار فقد عكست تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 1.2% والتي عدلت من نمو 1.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 0.7%.