شكرا لقرائتكم خبر عن باول يحذر من من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى نهاية 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المقابلة التي أجرها منذ قليل مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي أس" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر عام 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي للاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى 30% "بسهولة" في ظلال تفشي وباء فيروس كورونا، مضيفاً أن قد لا يحدث انتعاش كامل حتى يتم العثور على لقاح للفيروس التاجي. ودعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع تطرقه لكون معدلات البطالة في بلاده قد تبلغ ذروتها عند 25%، وتأكيده على أن "الأشخاص الأقل دخلاً" ولا سيما النساء يتضررون بشدة من جراء التراجع الاقتصادي، ويذكر أن الديمقراطيين مرروا الجمعة الماضية في مجلس النواب تحفيز بقيمة 3$ تريليون، إلا أنه من غير المتوقع أن تجتاز التحفيز مجلس الشيوخ ذو الأغلبية من الجمهوريين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باول يحذر من من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى نهاية 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.