شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين: ابتكار منتجات تأمينية جديدة أصبح من الضروريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد الاتحاد المصرى للتأمين أن ابتكار منتجات تأمينية جديدة أصبح من الضروريات الحتمية، نظرا لتشابه المنتجات المقدمة من الشركات للعملاء خلال الفترة الراهنة، مما جعل العميل يبحث عن الأقل سعرا وليست جودة الخدمة المقدمة له، وطرح منتجات تأمينية جديدة سيسهم فى جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين، الذى يعانى من تحديات فى جذب عملاء جدد لمحفظتها.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية انه سعى لدعم وتطوير سوق التأمين المصرى، وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين، من خلال العمل على نشر مجموعه هامة من التقارير الدولية والتى لها أثر كبير فى توقع المخاطر على مستوى السوق المحلى والإقليمى والعالمى، بالإضافة إلى مجموعة من التجارب الدولية فى مجال التأمين وإعادة التأمين والتى يمكن الاستفادة منها على المستوى المحلى للاستفادة منها فى إعداد الدراسات وتطوير المنتجات التأمينية واستحداث منتجات تأمينية جديدة والعمل على تحليل البيانات التى يمكن الحصول عليها من التقارير التأمينية العالمية التى ترد من معيدى التامين.

Advertisements

وكذلك تشجيع شركات التأمين على الاطلاع على التغطيات التأمينية الحديثة فى جميع أنحاء العالم والاستفادة من أحدث التطبيقات والتجارب العالمية مما ينعكس بالإيجاب على العملاء والوصول إلى التسعير العادل وايضا الحد من المخاطر والذى بدوره سينعكس على المجتمع وتطوير سوق التامين المصرى، هذا بالإضافة إلى الدور الذى يقوم به الاتحاد المصرى للتأمين فى زيادة الوعى التأمينى للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمى فى عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء، ولكن بما يتناسب مع احتياجات عملاء السوق المصرى.

وتابع الاتحاد أن الفائزين، كما هو الحال دائماً، هم الذين يمكنهم تقديم مجموعة كاملة من الأدوات والخيارات والمنتجات إلى العملاء فى الوقت المناسب وفى المكان المناسب، وبالشكل المناسب لاستخدامهم فى بيئة التأمين الجديدة، ويعتبر ملتقى شرم الشيخ الثانى للتأمين وإعادة التأمين من أهم الأحداث التى أدارها الاتحاد خلال العام الماضى حيث ناقش خلال جلساته المختلفة أغلب المشاكل التى تم طرحها فى التقرير أعلاه ومنها التطور التشريعى فى قطاع التأمين مصر وأثره على التغلب على التحديات التى تواجه القطاع اليوم ومستقبلا، وإغلاق فجوة الحماية التأمينية لتحقيق الربحية فى التأمينات العامة.، وإغلاق فجوة الحماية التأمينية لمخاطر المناخ والكوارث الطبيعية، والمتطلبات الأساسية لنجاح وسطاء التأمين كشركاء بيئة مستدامة تتسم بالتنافس والابتكار، بالإضافة إلى توسيع منظور تأمينات الحياة من خلال خطط تأمين الرعاية الصحية طويلةLTC.