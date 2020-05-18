شكرا لقرائتكم خبر عن الحديد والصلب: ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الاستيراد لمواجهة أعباء التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الحديد والصلب، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، فى بيان لها اليوم عن تنفيذ خطة من عدة محاور لتلافى أعباء تمويل موازنة العام المالى المقبل 2020-2021، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة من الكهرباء والغاز وفحم الكوك، وكذلك الحد من استيراد المستلزمات السلعية من الخارج، لتقليل احتياجات الشركة من النقد الأجنبى، وترشيد الشراء المحلى طبقا لحاجة العمل.

وأضافت الشركة، أنه يجرى هيكلة العمالة بجانب تشغيل الوحدات الإنتاجية بشكل منتظم، وبكميات تشغيل اقتصادية يتناسب مع الطاقة التصميمية، علاوة على سداد مديونيات الغاز.

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وأوضحت شركة الحديد والصلب ردا على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه جار تسوية مديونيات الغاز وبنك مصر عن طريق مبادلة قطع من الأراضى غير المستغلة، مما سينعكس ايجابيا على أرصدة الموردين وبالتالى تحسن نتائج الأعمال.

وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الشركة تعانى من خلل فى الهيكل التمويلى، وضعف السيولة، حيث استهدفت الشركة ضخ 50 مليون جنيه استثمارات العام المقبل وشراء 193 ألف طن فحم بقيمة 855 مليون جنيه، فى حين أنها غير قادرة على سداد الالتزامات المالية.

وأكد الجهاز أن مديونيات الموردين لدى الشركة ارتفعت إلى 5.8 مليار جنيه، فى 31 ديسمبر 2019، بزيادة عن الفترات السابقة حيث كانت 5.6 مليار جنيه وكانت قبلها 5.3 مليار جنيه أيضا، بخلاف حصولها على 171 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد جزء من المرتبات.