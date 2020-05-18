شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم بعض التحسن خلال جلسة امس الاحد، حيث أنهى الجلسة مرتفعا عند مستوى 174 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 165 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لاعادة اختبار مستوى المقاومة 185 فلس كمستوى أول ثم 210 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 165 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 171 بينما مستوى المقاومة هو 177 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد