شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المزايا القابضة (MAZAYA)يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم أتجاه الهابط حيث أنهى تداولات أمس الأحد منخفضاً عند مستوى 47٫30 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 48 فلس، كما أنزلق السهم أسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات اقل قد تصل الى 44 فلس كمستوى أول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.5 بينما مستوى المقاومة هو 48.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط