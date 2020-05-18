شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الأولى للتطوير العقاري (FIRSTDUBAI) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمرت الضغوط البيعية على السهم منذ الأسبوع الماضي حتى بداية الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 31٫20 فلس، منخفضا بالمقارنة بإغلاقه السابق، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الضغوط البيعية للوصول لمستوى الدعم الهام عند 27 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 31 بينما مستوى المقاومة هو 31.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط