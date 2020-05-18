شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى ليغلق امس الأحد عند مستوى 23 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، كما نلاحظ استمرار الأداء السلبي لمؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 21 فلس كمستوى أول ثم 15 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22.7 بينما مستوى المقاومة هو 23.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط