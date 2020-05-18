شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بشكل طفيف في نهاية اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 119 فلس، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 108 فلس كمستوى أول ثم 80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 135فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 114 بينما مستوى المقاومة هو 121 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط