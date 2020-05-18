شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بشكل طفيف في نهاية اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 119 فلس، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 108 فلس كمستوى أول ثم 80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 135فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 114 بينما مستوى المقاومة هو 121 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 18-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.