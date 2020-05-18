شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 31 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 29 فلس، حيث يقابل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 34 فلس كمستوى اول، ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 29 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.2 بينما مستوى المقاومة هو 31.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد