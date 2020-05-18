شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 0٫732 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول لثاني جلسة على التوالي، كما أنهى السهم الجلسة اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 0٫67 ريال كمستوى أول ثم 0٫56 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫81 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.76 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط