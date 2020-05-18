شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 1٫04 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1٫30 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 0٫90 ريال كمستوى أول ثم 0٫65 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0٫95 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.1 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط