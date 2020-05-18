شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ اسبوعين، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 0٫663 ريال، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0٫65 ريال كمستوى أول ثم 0٫59 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫72 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.64 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط