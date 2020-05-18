شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 6٫302 ريال، مخترقا القناة الصاعدة قصيرة الأجل،مما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الخسائر للوصول لمستوى الدعم القوي عند 5٫60 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.21 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.39 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط