شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لأعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 5147 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 5000 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 5400 ومستوى 5000 نقطة خلال الأيام القادمة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,093 وبين مستوى المقاومة هو 5,201 نقطة