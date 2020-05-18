شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 8699 نقطة، في ظل تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع استمرار عمليات جني الأرباح الحالية للوصول بالمؤشر لمستوى الدعم الهام عند 8300 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,624 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,763 نقطة