شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستأنف صعوده التصحيحي – تحليل صباحي – 18-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.60% بما يعادل 107.72 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لذلك واستكمالاً لتوقعات الأمس نرجح المزيد من الصعود التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 6,999.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,444.71 ومستوى المقاومة 6,999.34.