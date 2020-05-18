شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 95 مليون مشترك بالهواتف المحمولة و39 مليون مستخدم للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى 39 مليون مستخدم، مقابل 35 مليون مشترك في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت 4 ملايين مستخدم، كما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق "USB MODEM" نحو 3.6 مليون مستخدم في ديسمبر الماضي، مقابل 3.2 مليون مستخدم في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت نحو 400 ألف مستخدم، كما رصدت البيانات الواردة في النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد المشتركين في التليفون المحمول ليصل إلى 95.3 مليون مشترك في ديسمبر الماضي، مقابل 93.9 مليون مشترك في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت نحو 1.4 مليون مشترك.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مشتركي المحمول صاحبه ارتفاع في عدد مشتركي التليفون الثابت أيضا ليصل إلى 8.8 مليون مشترك في ديسمبر الماضي، مقابل 7.9 مليون مشترك في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة 900 ألف مشترك.

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وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سرعات الإنترنت من المستهدفات فى 2020، بعد أن تم مضاعفة متوسط سرعات الإنترنت فى مصر 4 أضعاف خلال عام 2019، وفقا لمؤشر Ookla Speed test، والذى أظهر ارتفاع متوسط سرعة تحميل الإنترنت الثابت فى مصر لتصل إلى 26.5 ميجابت/الثانية بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ث فى ديسمبر 2018 و نستهدف لزيادة السرعات مرة أخرى.

وتبنت وزارة الاتصالات خطة طموحة لرفع سرعات الإنترنت وكفاءتها فى مصر بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، من خلال 3 محاور، تشمل توسعة البوابات الرقمية الدولية لمضاعفة سعتها بتكلفة 17 مليون دولار، إلى جانب السنترالات، كما تم رفع كفاءة الشبكة بنسبة 260% بتكلفة 400 مليون دولار، فضلا عن وحدات التجميع وتم رفع كفاءتها بتوصيل شبكات الألياف الضوئية لها، إذ تم رفع كفاءة 33 ألف وحدة بتكلفة 650 مليون دولار، مع توصيل الكابلات الألياف الضوئية لأقرب نقطة للوحدات السكنية، وتم التوصيل لمليون منزل، وتستهدف الوزارة التوصيل لمليونى منزل بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار.